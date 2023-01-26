Кремль заявил об отсутствии планов менять статус спецоперации на Украине
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что власти Германии решили передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Германский канцлер Олаф Шольц отметил, что власти ФРГ нацелены на то, чтобы передать Украине два танковых батальона с Leopard 2, однако сделают это вместе с партнерами. Агентство Associated Press уточнило, что речь, таким образом, идет о 88 танках.
Президент США Джо Байден объявил также 25 января о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, их созданием займется компания General Dynamics Corp.
Leopard 2 – основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.
M1 Abrams – основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагает более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.