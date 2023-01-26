Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Кремль заявил об отсутствии планов менять статус спецоперации на Украине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В РоссииПесков выразил мнение, что танки из США не помогут украинской армииЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что власти Германии решили передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Германский канцлер Олаф Шольц отметил, что власти ФРГ нацелены на то, чтобы передать Украине два танковых батальона с Leopard 2, однако сделают это вместе с партнерами. Агентство Associated Press уточнило, что речь, таким образом, идет о 88 танках.

Президент США Джо Байден объявил также 25 января о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, их созданием займется компания General Dynamics Corp.

Leopard 2 – основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.

M1 Abrams – основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагает более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.

Дмитрий Песков Украина Германия США Leopard 2 M1 Abrams
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана
Пандемия коронавируса

Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Что произошло за день: среда, 25 января

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Туле

Путин внес изменения в Основы государственной культурной политики

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });