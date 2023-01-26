Кремль заявил об отсутствии планов менять статус спецоперации на Украине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кремль не планирует менять статус специальной военной операции на Украине в связи с поставками Киеву Западом тяжелых танков. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время у нас на повестке дня нет такой темы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что власти Германии решили передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Германский канцлер Олаф Шольц отметил, что власти ФРГ нацелены на то, чтобы передать Украине два танковых батальона с Leopard 2, однако сделают это вместе с партнерами. Агентство Associated Press уточнило, что речь, таким образом, идет о 88 танках.

Президент США Джо Байден объявил также 25 января о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, их созданием займется компания General Dynamics Corp.