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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Среди 12 секретных документов, найденных в доме бывшего вице-президента Майка Пенса в Индиане, есть информационные записки, подготовленные для зарубежных поездок, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам одного из собеседников, некоторые из обнаруженных у Пенса документов, вероятно, использовались для подготовки вице-президента к зарубежным встречам. Он предположил, что материалы были упущены из виду в процессе упаковки, так как были вложены в старые папки для поездок.

Как отметили собеседники телеканала, такие записки зачастую включают основную биографическую информацию об иностранных лидерах, но иногда содержат и более конфиденциальную информацию.

По словам американского чиновника, ФБР сотрудничает со спецслужбами США для оценки документов. Процесс направлен на то, чтобы определить, насколько свежа информация, уровень ее засекреченности и потенциальные риски хранения секретных материалов в несанкционированном месте.

В свою очередь еще один источник, осведомленный о содержании документов, заявил, что в бумагах не было ничего необычного.

По его данным, на обнаруженных документах не было маркировок SCI или SAP, которыми обозначаются наиболее важные секретные материалы.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшего вице-президента США обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР.

Ранее в январе вокруг президента США Джо Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли Трампа.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Майк Пенс
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