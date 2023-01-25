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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Франция выведет военный контингент из Буркина-Фасо в течение месяца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - МИД Франции заявило в среду, что получило от правительства Буркина-Фасо денонсацию соглашения об обороне 2018 года и выведет своих солдат из страны в согласованный месячный срок.

"Мы официально получили (во вторник) от властей Буркина-Фасо денонсацию соглашения 2018 года о статусе французских сил, присутствующих в этой стране", - цитирует телеканал BFMTV сообщение министерства иностранных дел.

"Согласно условиям соглашения, денонсация вступает в силу через месяц после получения письменного уведомления. Мы соблюдем положения этого соглашения в ответ на это требование", - говорится в коммюнике.

Правительство Буркина-Фасо в понедельник объявило о решении прекратить действие военного соглашения с Францией, которая разместила в лагере близ столицы страны Уагадугу около 400 военнослужащих специальных сил, не имеющих мандата на действия против экстремистских мусульманских группировок.

Телеканал, комментируя ситуацию, напоминает о принятом в прошлом году аналогичном решении военных властей соседней Мали в отношении французских военных.

Франция
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