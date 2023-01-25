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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

МИД РФ выступил против включения Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России, комментируя для СМИ принятое на 18-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации "Исторический центр портового города Одессы", отметил его неподготовленность и политическую мотивированность.

"При откровенном содействии утратившего беспристрастность Секретариата ЮНЕСКО было наскоком продавлено политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение о включении в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, номинации "Исторический центр портового города Одессы". Оно было подготовлено наспех, без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО", - подчеркивается в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

"Уточнения при этом требует тот факт, что единственную угрозу имеющему богатую историю городу" несет "уничтожение на системной основе" памятников "основателям и защитникам Одессы", "которые являются неотъемлемой частью векового исторического наследия и архитектурного ансамбля", подчеркивается в комментарии.

"Осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы", - отмечает МИД России.

МИД РФ ЮНЕСКО Одесса
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