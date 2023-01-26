Politico сообщило, что на Западе обсуждают возможность передачи Украине истребителей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Представители западных стран ведут внутренние обсуждения по поводу возможности передачи истребителей Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Разговор с более чем шестью представителями западных военных ведомств и дипломатов подтверждает, что уже ведутся внутренние обсуждения о возможности поставок Украине истребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии.

Однако, согласно Politico, этот вопрос, вероятно, будет "более спорным", чем ситуация с танками.

При этом, по словам неназванного дипломата, Вашингтон ранее заявил Киеву, что поставка истребителей "на данный момент невозможна". Однако он напомнил, что "прошлым летом "красной чертой" считалась поставка РСЗО HIMARS, но затем это вооружение, тем не менее, Киеву передали. Затем "красной чертой" были танки, но и это теперь решается".

Politico не уточняет, о каких именно моделях самолетов может идти речь. Издание отмечает, что ранее Киев говорил об интересе к самолетам F-15 и F-16. При этом газета констатирует, что такие поставки были бы крайне сложны с точки зрения логистики. Также, вероятно, они бы потребовали строительства более современных аэродромов на Украине и присутствия там западных инженеров для техобслуживания истребителей.

Накануне власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.