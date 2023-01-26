Французские левые потребовали обсуждения в парламенте вопроса передачи танков Украине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Находящиеся в оппозиции французские партии левого толка выступили в четверг за то, чтобы власти не принимали решения по поставкам Украине танков Leclerc без обсуждения этого вопроса в парламенте.

"Если нужно будет принимать решение по этому вопросу, то нельзя обойтись без обсуждения в Национальном собрании", - заявил в эфире радиостанции France Info депутат партии "Непокоренная Франция" Манюэль Бомпар.

Похожего мнения придерживается национальный секретарь французской компартии Фабьен Руссель. "Готовы ли мы пойти на риск вооруженного конфликта с Россией? В этом вопросе (с танками - ИФ) президент не может единолично принимать решение", - приводит его слова газета Le Figaro. По мнению Русселя, "нужно, чтобы военные вопросы обсуждались в парламенте".

"Непокоренная Франция" - крупнейшая оппозиционная партия в парламенте.

В среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.