Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Французские левые потребовали обсуждения в парламенте вопроса передачи танков Украине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Находящиеся в оппозиции французские партии левого толка выступили в четверг за то, чтобы власти не принимали решения по поставкам Украине танков Leclerc без обсуждения этого вопроса в парламенте.

"Если нужно будет принимать решение по этому вопросу, то нельзя обойтись без обсуждения в Национальном собрании", - заявил в эфире радиостанции France Info депутат партии "Непокоренная Франция" Манюэль Бомпар.

Похожего мнения придерживается национальный секретарь французской компартии Фабьен Руссель. "Готовы ли мы пойти на риск вооруженного конфликта с Россией? В этом вопросе (с танками - ИФ) президент не может единолично принимать решение", - приводит его слова газета Le Figaro. По мнению Русселя, "нужно, чтобы военные вопросы обсуждались в парламенте".

"Непокоренная Франция" - крупнейшая оппозиционная партия в парламенте.

В среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });