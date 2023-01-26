Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Лондон надеется поставить танки Challenger 2 Украине до конца марта

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британские власти рассчитывают осуществить поставки Украине танков Challenger 2 до конца марта, заявил в четверг в парламенте замглавы Минобороны Британии Алекс Чак.

"Наше намерение заключается в том, чтобы танки оказались там в конце марта", - приводят его слова британские СМИ.

Он добавил, что до этого момента украинские военные пройдут курс интенсивного обучения тому, как управлять этими танками и поддерживать их боеспособность.

На прошлой неделе стало известно, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут 14 танков Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Масса - 62,5 т, считается одним из наиболее тяжелых западных танков. В 2008 и 2014 годах проводились модернизации танков, последняя из них предполагает продление службы Challenger 2 до 2035 года. Всего британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

Между тем власти ФРГ приняли накануне решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Кроме того, президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Challenger 2 Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });