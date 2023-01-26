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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Канада планирует поставить Украине от четырех до шести танков Leopard 2

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Канады рассматривают возможность направить Украине от четырех до шести танков Leopard 2, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, принятие решения все ближе.

Позднее в четверг у главы Минобороны Канады Аниты Ананд запланирована пресс-конференция, на которой она должна рассказать о новой военной помощи Украине.

25 января руководство Германии решило передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит союзникам, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Кроме того, президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов, Канады. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тысячи таких танков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Канада Украина Анита Ананд Leopard 2 Германия
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