Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 531 российского военнослужащего

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдеп США сообщил, что ввел визовые ограничения в отношении 531 военнослужащего Вооруженных сил России.

Минфин США в этот же день ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, в том числе вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Также под санкции Минфина попали лица и структуры, связанные с группой "Вагнер".

В августе прошлого года США ввели визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации.