Президент Туркменистана помиловал 356 осужденных
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 356 осужденных граждан страны в честь священной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi), указ главы государства опубликован в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".
В указе говорится, что помилованные граждане освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
Руководителям правоохранительных органов президент поручил провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.
Местным властям дано указание принять соответствующие меры для трудоустройства помилованных.
Ночь всемогущества (или предопределения) занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан. В этом году мусульмане отметят ее в Туркменистане в ночь на 6 апреля.
В Туркменистане акции помилования практикуются с 1999 года. В настоящее время они проводятся 3-4 раза в год и приурочены к большим государственным праздникам.