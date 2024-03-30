Президент Туркменистана помиловал 356 осужденных

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 356 осужденных граждан страны в честь священной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi), указ главы государства опубликован в субботу в газете "Нейтральный Туркменистан".

В указе говорится, что помилованные граждане освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Руководителям правоохранительных органов президент поручил провести необходимую работу для освобождения осужденных ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

Местным властям дано указание принять соответствующие меры для трудоустройства помилованных.

Ночь всемогущества (или предопределения) занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан. В этом году мусульмане отметят ее в Туркменистане в ночь на 6 апреля.

В Туркменистане акции помилования практикуются с 1999 года. В настоящее время они проводятся 3-4 раза в год и приурочены к большим государственным праздникам.