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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Экс-президент Туркменистана получил статус национального лидера

Парламент страны вновь стал однопалатным

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Решение о создании высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана принято на состоявшемся в минувшую субботу в Ашхабаде совместном заседании Милли Генгеша (парламента) Туркменистана, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство страны.

Возглавил высший орган народной власти экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, ранее являвшийся председателем верхней палаты парламента. Также за ним закреплен статус национального лидера.

Отмечается, что на заседании был упразднен Халк Маслахаты как палата представителей в парламенте, а сам парламент вновь стал однопалатным. Соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В январе 2021 года законодательная власть в Туркменистане перешла от однопалатного парламента к двухпалатному. Меджлис, являвшийся до этого единственным и однопалатным парламентом страны, стал нижней палатой, а верхней - Народный совет.

В феврале 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении уступить пост президент Туркменистана "молодому руководителю". Спустя несколько дней кандидатом на пост президента был выдвинут его сын Сердар Бердымухамедов. На президентских выборах в марте он победил с результатом 72,97% голосов.

Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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