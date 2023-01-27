Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Глава Минобороны ФРГ не считает возможным передавать Украине истребители

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, по его мнению, поставки Украине истребителей невозможны.

"Я полагаю, что этот вариант исключен", - сказал он в интервью Süddeutsche Zeitung.

Министр пояснил, что истребители – гораздо более сложные, чем танки системы вооружений, с иной огневой мощью и радиусом действия, и предостерег от их передачи Украине.

Ранее на этой неделе издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине. Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии. Однако, согласно Politico, этот вопрос, вероятно, будет "более спорным", чем ситуация с танками.

Politico не уточнило, о каких именно моделях самолетов может идти речь. Однако издание напомнило, что ранее Киев говорил об интересе к истребителям F-15 и F-16.

До этого власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Также в минувшую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Германия Борис Писториус Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 27 января

В Германии вышли на забастовку почти 14 тысяч сотрудников Deutsche Post

Военная операция на Украине

Орбан назвал страны, поставляющие Украине оружие, непосредственными участниками конфликта

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"

Суд в Нидерландах 15 сентября вынесет решение о крымской коллекции "скифского золота"

Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов

Япония и Нидерланды готовы ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска чипов

Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии

Венгрия намерена наложить вето на возможные санкции ЕС против РФ в сфере атомной энергии

В Тегеране задержан совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });