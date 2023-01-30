Макрон допустил поставки истребителей Украине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможности поставок истребителей Украине, но только если это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии.

"По сути ничто не запрещено", - сказал Макрон во время поездки в Нидерланды, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей.

"Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности", - добавил он.

При этом французский лидер отметил, что поставки вооружений Украине допустимы, если они "не приведут к эскалации" и "не ослабят армию Франции".

Кроме того, перечисляя условия для отправки истребителей, Макрон подчеркнул, что эти вооружения "не должны быть использованы для ударов по российской территории", а должны помогать "усилиям Украины по сопротивлению".

Ранее в январе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что представители западных стран ведут внутренние обсуждения возможности передачи истребителей Украине.

До этого власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и дали союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Также президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.