Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Белоруссией

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство Литвы решило денонсировать подписанный 17 лет назад с Белоруссией договор о принципах приграничного сотрудничества.

"Будут ли какие-то замечания для денонсирования того, что не действует?" - спросила на заседании премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Поскольку замечаний не было, предложение было одобрено единогласно. Соглашение утратит силу.

Денонсацию инициировало Министерство внутренних дел Литвы, которое заявило, что в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна и не станет возможной в ближайшее время.

Правительства Литвы и Белоруссии подписали это соглашение в 2006 году. В нем были определены сферы приграничного сотрудничества. Стороны тогда договорились о сотрудничестве в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу.

Литва и Белоруссия также договорились об обмене информацией и оказании помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это соглашение также охватывает сотрудничество в еврорегионах.

После выборов президента Белоруссии в 2020 году, результаты которых не признаются Западом, литовское правительство приняло протокольное решение о приостановке выплат белорусским партнерам, участвующим в совместных проектах.