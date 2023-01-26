Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, девять палестинцев были убиты и 16 получили ранения в ходе рейда израильской армии в четверг утром в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские и палестинские СМИ.

Министерство здравоохранения Палестинской национальной автономии (ПНА) отмечает, что среди убитых - 60-летняя женщина, а четверо из 16 раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным министерства, число убитых и раненых может возрасти.

Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявил, что речь идет о самой масштабной операции армии обороны Израиля в Дженине за многие годы.

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (группировка "Исламский джихад" - "Джамаат моджахедов" запрещена в РФ) пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Военные открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности.

Израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

В Палестинской автономии лагерь беженцев в Дженине считают символом палестинского сопротивления израильской оккупации арабских земель.

По версии израильской стороны, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь для проведения операции по "нейтрализации находящихся там террористов".

Министр здравоохранения ПНА Май Эль-Кела заявила, что израильские войска не пускают машины скорой помощи к пострадавшим и что они забросали местную больницу баллончиками со слезоточивым газом,

Министр призвала Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Крест срочно вмешаться, чтобы спасти жизни палестинцев, отмечает палестинское агентство.

Израиль Палестина Дженин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Среди обнаруженных у Пенса документов нашли информационные записки для зарубежных поездок

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Япония в четверг запустит на орбиту разведывательный спутник

Выходы российских космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на весну 2023 года

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });