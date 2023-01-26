Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере, девять палестинцев были убиты и 16 получили ранения в ходе рейда израильской армии в четверг утром в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские и палестинские СМИ.

Министерство здравоохранения Палестинской национальной автономии (ПНА) отмечает, что среди убитых - 60-летняя женщина, а четверо из 16 раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным министерства, число убитых и раненых может возрасти.

Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявил, что речь идет о самой масштабной операции армии обороны Израиля в Дженине за многие годы.

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" (группировка "Исламский джихад" - "Джамаат моджахедов" запрещена в РФ) пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Военные открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности.

Израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

В Палестинской автономии лагерь беженцев в Дженине считают символом палестинского сопротивления израильской оккупации арабских земель.

По версии израильской стороны, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь для проведения операции по "нейтрализации находящихся там террористов".

Министр здравоохранения ПНА Май Эль-Кела заявила, что израильские войска не пускают машины скорой помощи к пострадавшим и что они забросали местную больницу баллончиками со слезоточивым газом,

Министр призвала Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Крест срочно вмешаться, чтобы спасти жизни палестинцев, отмечает палестинское агентство.