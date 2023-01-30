Посольство США предупредило о возможных нападениях на церкви и дипмиссии в Стамбуле

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Посольство США в Турции предупредило находящихся в стране американцев о возможных нападениях на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле.

По информации посольства, в скором времени возможны теракты против этих и других организаций в Стамбуле, где часто бывают приезжие с Запада, особенно в районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль.

Администрация США призывает сограждан избегать больших скоплений людей, сохранять бдительность в районах, где проводят время приезжие из западных стран, вести себя сдержанно, следить за информацией местных СМИ.

По данным дипломатов, сейчас турецкие власти пытаются выявить тех, кто может готовить нападения.

27 января несколько посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, распространили предупреждения о безопасности в связи с вероятностью нападений в местах поклонений после того, как в Швеции, Нидерландах и Дании публично сожгли Кораны.

В минувшую субботу власти Турции предостерегли своих граждан от "возможных проявлений исламофобии, ксенофобии и расизма" в США и Европе.