МИД Швеции заявил, что страна продолжает процесс вступления в НАТО

Фото: Jonas Gratzer/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Швеция продолжает процесс вступления в НАТО, несмотря на осложнение отношений с Анкарой, сообщает в субботу Associated Press.

"Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять условия меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция должна решить, когда она завершит процедуру ратификации", - заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем в интервью газете Expressen, выдержки из которого приводит агентство. При этом он отметил, что недовольство Турции в связи с недавней акцией, в ходе которой активисты в Швеции публично сожгли Коран, усложнило процесс вступления в Североатлантический альянс.

Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО после скандала с сожжением Корана. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в альянс.

Биллстрем же выразил надежду на то, что Швеция сможет вступить в НАТО уже этим летом.

"Само собой разумеется, что мы ждем саммита НАТО в Вильнюсе", - заявил он, отвечая на вопрос о датах возможного присоединения страны к альянсу. Саммит пройдет в столице Литвы 11-12 июля 2023 года.

Ранее в субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заявил, что Финляндия и Швеция продолжат совместный путь к членству в НАТО. По его словам, "дорога НАТО не закрыта ни для одного из нас".

Хаависто не исключил возможность того, что Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО и странам придется вступать в альянс разновременно.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.