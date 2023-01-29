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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

МИД Турции рекомендовал своим гражданам проявлять бдительность при поездках в Европу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - МИД Турции выпустил предупреждение для граждан страны, призвав их к большей бдительности при поездках в страны Европы, сообщает в воскресенье Associated Press.

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Предупреждение распространено после участившихся антитурецких выступлений, в частности, в Швеции, Нидерландах и Дании. На некоторых таких акциях сжигали Коран. Кроме того, в Анкаре обратили внимание на увеличение количества акций протеста сторонников запрещенной в Турции Курдской рабочей партии в Европе.

"Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало граждан принимать меры предосторожности и держаться подальше от мест проведения демонстраций. В случае проявления ксенофобии или расизма рекомендуется обращаться к местным властям", - пишет АР.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ответ на акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Турция Европа
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