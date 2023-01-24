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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Турция отложила на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО

Турция отложила на неопределенный срок переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО, сообщает во вторник турецкая газета Sabah.

По данным ближневосточной прессы, этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в ответ на субботнюю акцию протеста у стен турецкого посольства в Стокгольме, на которой сожгли Коран, Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в НАТО.

Ранее предполагалось, что в феврале в Брюсселе Турция продолжит переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО.

Турция Швеция Финляндия
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