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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Оппозиция обещает вернуть демократическую систему в Турции, если победит на выборах в мае

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Коалиция, состоящая из шести оппозиционных партий Турции, пообещала вернуть "либеральную и демократическую" систему, если ей удастся победить на запланированных на конец весны выборах, сообщает агентство Associated Press.

В понедельник на церемонии в Анкаре шесть этих партий представили свою предвыборную программу на 240 страницах. Однако они пока не объявили имя единого кандидата, которого они выдвинут на президентские выборы.

"Мы перейдем к усиленной парламентской системе для сильной, либеральной и демократической, справедливой системы, в которой будет установлено разделение власти", - сказал заместитель главы "Республиканской народной партии" Фаик Озтрак.

Он пояснил, что речь идет, главным образом, об усилении роли парламента и о независимой судебной системе.

В своей предвыборной программе партии также коснулись вопросов, связанных с внешней политикой. Они пообещали "работать над тем, чтобы завершить процесс вступления" в ЕС, улучшить отношения с США "на основе взаимного доверия" и вернуться к программе производства и эксплуатации истребителей F-35.

В оппозиционный "Национальный альянс", помимо "Республиканской народной партии", входят националистическая "Хорошая партия", консервативная "Партия счастья", "Демократическая партия", "Партия демократии и прогресса", "Партия будущего".

В январе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

Турция
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