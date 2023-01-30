Президент Хорватии уверен, что Европа, а не США "расплачивается" за конфликт на Украине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что последствия событий на Украине сильнее сказываются на Европе, нежели, например, на США.

"Кто расплачивается (за конфликт на Украине - ИФ)? Европа. Америка платит меньше всех", - сказал президент, слова которого приводит в понедельник Associated Press.

По его словам, "с 2014 по 2022 год мы видели, как кто-то провоцирует Россию начать боевые действия на Украине".

Он также вновь выступил против отправки летального оружия, в частности танков, на Украину, поскольку это "продлевает" конфликт.

"И через год ни один американский танк не отправится на Украину. Только немецкие танки будут отправлены туда", - предположил президент Хорватии.

Также он задался вопросом, каковы цели Запада на Украине. Миланович напомнил, что Россия - ядерная держава. "Есть ли конвенциональный способ победить такую страну?", - спросил он.

Президент в Хорватии выполняет в основном церемониальные функции, но при этом он является главнокомандующим вооруженных сил страны.

Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года.