Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Президент Хорватии пообещал не передавать Украине танки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телекомпании HRT выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине и пообещал настаивать, чтобы таких поставок от Загреба не было.

"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину.

Ранее на этой неделе Германия, США и ряд других стран договорились возможности передачи танков Украине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Хорватия Зоран Миланович Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-президентов США попросили поискать дома не сданные или секретные документы

Евросоюз призвал к деэскалации на Западном берегу реки Иордан

Евросоюз призвал к деэскалации на Западном берегу реки Иордан

Bloomberg сообщил об обсуждении в ЕС cap price на российский дизель в $100 за баррель

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

Рост выручки Mastercard в IV квартале превзошел прогнозы

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

В Испании военные выясняют, сколько танков Leopard можно снять с консервации для Украины

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

Девять человек погибли в ходе операции израильской армии на Западном берегу реки Иордан

В Германии планируют передать Украине первую партию Leopard 2 в марте или апреле

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля

Министры обороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 14-15 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });