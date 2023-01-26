Президент Хорватии пообещал не передавать Украине танки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире телекомпании HRT выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине и пообещал настаивать, чтобы таких поставок от Загреба не было.

"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину.

Ранее на этой неделе Германия, США и ряд других стран договорились возможности передачи танков Украине.