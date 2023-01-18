Эксперты WPR допустили, что Индия уже обошла Китай по населению

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Индия, вероятно, уже обошла Китай по численности населения, и эксперты ожидают продолжения роста по крайней мере до 2050 года.

Согласно данным независимой организации World Population Review (WPR), население Индии на конец 2022 года составляло 1,417 млрд человек. Другая аналитическая платформа - Macrotrends - оценивает численность населения Индии в 1,428 млрд человек.

В Китае численность населения в прошлом году уменьшилась впервые более чем за 60 лет – на 850 тыс., до 1,412 млрд человек, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления КНР.

Индия, где половину населения составляют люди в возрасте до 30 лет, как ожидается, будет самой быстрорастущей экономикой в ближайшие годы. Чтобы воспользоваться ростом демографии, правительству страны необходимо создать миллионы рабочих мест, отмечает агентство Bloomberg.

"Что сейчас необходимо, так это масштабная программа поддержки экономики, которая позволила бы создать рабочие места в различных секторах, - говорит экономист Nomura Holdings Inc. Сонал Варма. - И мы уже видим, что основы для этого закладываются".

WPR ожидает, что численность населения Индии продолжит увеличиваться по крайней мере до 2050 года.

По данным ООН, более половины роста глобального населения в период между 2022 и 2050 годами придется всего на восемь стран: Индию, Конго, Египет, Эфиопию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.