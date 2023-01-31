Жители Франции по всей стране протестуют против пенсионной реформы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Французские профсоюзы различных политических направлений и секторов экономики проводят во вторник вторую за месяц забастовку против пенсионной реформы.

Предыдущие акции протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции до 64 лет собрали 19 января по стране около 1,12 млн участников. Профсоюзы заявили о намерении превысить это число манифестантов в ходе нынешних протестов.

В целом по Франции намечено более 200 протестных мероприятий. Французские телеканалы транслируют формирование в разных городах страны колонн демонстрантов, некоторые из них уже начали движение. Самая крупная манифестация ожидается в Париже. Видны многочисленные флаги с символикой профсоюзных организаций. Люди несут транспаранты и лозунги против реформы.

МВД привлекает для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармов. Около 4 тыс. из них развернуты в Париже.

Массовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспорта. Транспортные проблемы возникли во вторник в других крупных городах Франции. К забастовке профсоюзы призвали работников аэропортов и авиакомпаний.

Помимо транспорта, участие в забастовочном движении приняли работники сферы образования, энергетического сектора, почты, учреждений государственной администрации, в том числе мэрий.

Накануне, находясь в Нидерландах, президент Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции, что пенсионная реформа "необходима, если сравнивать себя с остальной Европой", и для того, чтобы "спасти нашу систему".

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет Борн. Их деятельность одобряют 36% и 31% французов соответственно.

10 января премьер-министр представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.