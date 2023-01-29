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Премьер Франции исключила уступки несогласных с повышением пенсионного возраста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство твердо будет придерживаться своего плана пенсионной реформы, предусматривающего повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

"Пенсия в 64 года и продление (срока отчисления пенсионных взносов) больше не подлежит обсуждению", - сказала глава французского правительства в эфире канала Franceinfo.

По ее словам, этот проект является компромиссом, который предложили власти, выслушав организации работодателей и профсоюзы, проконсультировавшись с разными парламентскими фракциями. "Это необходимо, чтобы обеспечить равновесие (государственной) системы", - объяснила Борн.

Премьер сделала соответствующее заявление накануне начала процедуры рассмотрения проекта реформы в нижней палате парламента Франции - Национальном собрании.

Против пенсионной реформы в стране выступают профсоюзные организации и значительная часть политической оппозиции.

Подготовка реформы, согласно опросу, понизила оценку французами деятельности президента Эммануэля Макрона и Борн. По данным института общественного мнения Ifop, у Макрона был отмечен самый низкий рейтинг со времени его переизбрания на пост президента в апреле минувшего года.

По оценке МВД Франции, 19 января на улицы французских городов на акции протеста против пенсионной реформы вышли около 1,12 млн человек. Организовавшие эти акции профсоюзы объявили, что следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.

10 января премьер-министр представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Франция Элизабет Борн
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