Великобритания столкнется с очередными сложностями из-за массовой забастовки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотни тысяч человек в ряде регионов Великобритании планируют в среду принять участие в забастовке после неудавшейся попытки представителей забастовочного движения договориться с властями о повышении зарплат и о минимальном уровне предоставляемых в период забастовок услуг.

Правительство Великобритании признало, что в среду страну ждет "очень тяжелый день".

По данным британского телеканала Sky News, об участии в забастовке объявили, в частности, тысячи госслужащих, машинистов поездов, школьных учителей и преподавателей университетов. Акция отразится на работе более 120 государственных учреждений.

Согласно оценкам, в Англии и Уэльсе не будут работать 85% школ, что вынудит некоторых родителей остаться дома с детьми.

Газета The Guardian предупреждает, что из-за участия железнодорожников в забастовке движение поездов в Британии будет практически сорвано. При этом в профсоюзе машинистов поездов сообщили, что забастовки могут продолжиться и в будущем.