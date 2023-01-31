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Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы
Фото: Firas ABDULLAH/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Около 2,8 млн человек приняли участие во вторник в демонстрациях во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

При этом в МВД Франции оценили количество участников более чем в два раза меньше - в 1,2 млн человек.

Французские СМИ отмечают, что в целом в этот раз участников акций было больше, чем во время первых манифестаций 19 января. Тогда власти Франции заявляли, что в акциях участвовал 1 млн человек, а профсоюзы - 2 млн.

Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля.

Ранее сообщалось, что, по данным CGT, в Париже на улицы вышли 500 тысяч человек. В свою очередь в полиции французской столицы отмечали, что на демонстрации собралось менее 100 тысяч человек.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.

Франция
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