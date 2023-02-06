Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Во Франции 11 тысяч полицейских проследят за порядком на акциях против пенсионной реформы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французские власти ожидают во вторник по стране от 900 тысяч до 1 млн участников манифестаций протеста против пенсионной реформы, сообщает газета Le Figaro.

Издание указывает на ожидание возможных беспорядков, в том числе с участием ультралевых зачинщиков, чем объясняется направление для обеспечения порядка 11 тысяч полицейских. Из них 4 тысячи будут развернуты в Париже.

Это уже третий общенациональный день акций против пенсионной реформы после 19 и 31 января. На манифестации 31 января в стране вышли, по данным МВД, 1,27 млн протестующих против правительственного проекта, который в понедельник начало обсуждать Национальное собрание Франции. Крупнейшее профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда - оценила число участников протестных акций в 2,8 млн.

Профсоюзы вновь призвали к организации забастовок и демонстраций по всей Франции 7 февраля. "Ничто не оправдывает такую несправедливую и жестокую реформу. Правительство должно услышать массовое неприятие этого проекта и отозвать его", - говорилось в совместном коммюнике профсоюзов и молодежных движений 31 января.

10 января премьер-министр Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1762 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1762 человек

В Турции объявили недельный траур по жертвам землетрясения

Российские спасатели вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию

Российские спасатели вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию

Что произошло за день: понедельник, 6 февраля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 1,5 тыс. человек

Около 2 тыс. человек погибли в Турции и Сирии вследствие мощного землетрясения

Землетрясение повредило исторические памятники в Турции и Сирии

Асад принял предложение Путина о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Асад принял предложение Путина о помощи Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });