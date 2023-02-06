Во Франции 11 тысяч полицейских проследят за порядком на акциях против пенсионной реформы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Французские власти ожидают во вторник по стране от 900 тысяч до 1 млн участников манифестаций протеста против пенсионной реформы, сообщает газета Le Figaro.

Издание указывает на ожидание возможных беспорядков, в том числе с участием ультралевых зачинщиков, чем объясняется направление для обеспечения порядка 11 тысяч полицейских. Из них 4 тысячи будут развернуты в Париже.

Это уже третий общенациональный день акций против пенсионной реформы после 19 и 31 января. На манифестации 31 января в стране вышли, по данным МВД, 1,27 млн протестующих против правительственного проекта, который в понедельник начало обсуждать Национальное собрание Франции. Крупнейшее профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда - оценила число участников протестных акций в 2,8 млн.

Профсоюзы вновь призвали к организации забастовок и демонстраций по всей Франции 7 февраля. "Ничто не оправдывает такую несправедливую и жестокую реформу. Правительство должно услышать массовое неприятие этого проекта и отозвать его", - говорилось в совместном коммюнике профсоюзов и молодежных движений 31 января.

10 января премьер-министр Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.