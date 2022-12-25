Белорусские военные прошли подготовку для работы с комплексами "Искандер" и С-400

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские военнослужащие полностью готовы обеспечить работу поставленных Россией комплексов "Искандер" и С-400, заявил в эфире гостелеканала СТВ начальник главного управления идеологической работы Минобороны республики Леонид Касинский.

"Наши военнослужащие на сегодня, экипажи, расчеты прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь. Данные образцы вооружения (комплексов "Искандер" и С-400 - ИФ) сегодня находятся на боевом дежурстве ", - заявил Касинский.

По словам Касинского, "Искандеры" и С-400 полностью готовы к выполнению задач по своему прямому предназначению.

Также он рассказал о подготовке летного и летно-технического состава самолетов. Они будут переоборудованы под возможность несения специальных авиационных боеприпасов, отметил Касинский.

19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

В тот же день после переговоров с Лукашенко президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным реализацию предложения главы Белоруссии о подготовке белорусских экипажей боевой авиации, которая переоборудована под возможное применение боеприпасов со специальной боевой частью.

"Считаю возможным продолжить и реализацию предложения президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", - заявил тогда Путин.

"Подчеркну, что такая форма сотрудничества - не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин.

25 июня Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. Лукашенко на той встрече с Путиным сказал, что его очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды.

26 августа Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов под возможность несения ядерного оружия выполнено.

По официальным данным, С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Система С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.