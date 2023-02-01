Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан направит первую партию в объеме 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в Германию в первой половине февраля, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сейчас пока первая партия - 20 тыс. тонн - в первой половине февраля", - сказал Акчулаков на брифинге в среду, отвечая на вопрос, когда будет отправлена первая партия нефти в Германию по магистральному нефтепроводу "Дружба".

"Ранее мы говорили, что конец января (планировали транспортировку первой партии - ИФ). Ранее наши объемы через систему "Транснефти" ставили на черноморские порты, и оттуда нефть отправлялась потребителям. Направление по "Дружбе" - это уже другой маршрут. Да, мы хотели отправить первую партию до конца января, но, к сожалению, были технические заминки и оформительские вещи", - добавил он.

Министр также пояснил, что необходимо было решить все вопросы, связанные не только с транспортировкой нефти по нефтепроводной системе Казахстана до Самары и далее по территории РФ, но и до конечных пунктов по инфраструктуре, которая уже не принадлежит "Транснефти".

Как сообщалось, европейские игроки в связи с планами по снижению зависимости от российской нефти обратились к Казахстану с запросами о поставках сырья. Россия одобрила заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти через магистральный нефтепровод "Дружба" в Германию. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал осуществить транзит 300 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию. Ранее Акчулаков сообщал журналистам, что Казахстан планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн.

Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре 2022 года был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.

На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.