Казахстан рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию в январе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

"Согласно поручению президента Казахстана, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - сообщил Мирзагалиев, его слова приводит пресс-служба КМГ.

В сообщении пресс-службы отмечается, что 20 декабря состоялись встречи Мирзагалиева с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером в режиме видеоконференцсвязи, а также в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Герке.

Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти.

Отмечается, что депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов, сообщают в пресс-службе нацкомпании.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что Казахстан может рассмотреть предложения о поставках нефти в Европу.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.