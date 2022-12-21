Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Казахстан рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию в январе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

"Согласно поручению президента Казахстана, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - сообщил Мирзагалиев, его слова приводит пресс-служба КМГ.

В сообщении пресс-службы отмечается, что 20 декабря состоялись встречи Мирзагалиева с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером в режиме видеоконференцсвязи, а также в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Герке.

Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти.

Отмечается, что депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов, сообщают в пресс-службе нацкомпании.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков говорил, что Казахстан может рассмотреть предложения о поставках нефти в Европу.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

Казахстан Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 21 декабря

Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену

Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену

Неудачей закончился запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками

Талибы освободили двух граждан США в качестве "жеста доброй воли"

ЧМ-2022

Сборной Аргентины пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих

Сборной Аргентины пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих

Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Афганским женщинам запретили учиться в университетах

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны к введению ограничений

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });