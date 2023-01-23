Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Большинство опрошенных американцев осудили действия Трампа и Байдена по делам о документах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс- президент Дональд Трамп, и нынешний президент Джо Байден вызвали общественное неодобрение своим обращением с секретными документами, свидетельствуют данные нового опроса ABC News / Ipsos.

В миреВ доме Байдена обнаружены новые секретные документыВ доме Байдена обнаружены новые секретные документыЧитать подробнее

77% американцев, участвовавших в опросе, заявили, что Трамп действовал ненадлежащим образом при обращении с документами. При этом 64% сказали то же самое о Байдене.

Как заявили 43% опрошенных, обращение Трампа с документами "вызывало более серьезную озабоченность". 20% американцев считают, что действия Байдена с документами являются более серьезным нарушением.

30% сказали, что оба президента провинились одинаково.

Опрос проводился с 20 по 21 января 2023 года на английском и испанском языках среди случайной выборки из 532 взрослых. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.

Опрос был проведен до субботнего сообщения о том, что следователи Министерства юстиции обнаружили дополнительные секретные документы после согласованного ФБР обыска в доме Байдена в Делавэре.

Скандал с секретными документами вокруг Байдена разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Джо Байден Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 января

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Подозреваемый в причастности к стрельбе в калифорнийском Монтерей-Парке был найден мертвым

Германия не будет препятствовать Польше при поставке немецких танков Украине

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });