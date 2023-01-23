Большинство опрошенных американцев осудили действия Трампа и Байдена по делам о документах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экс- президент Дональд Трамп, и нынешний президент Джо Байден вызвали общественное неодобрение своим обращением с секретными документами, свидетельствуют данные нового опроса ABC News / Ipsos.

77% американцев, участвовавших в опросе, заявили, что Трамп действовал ненадлежащим образом при обращении с документами. При этом 64% сказали то же самое о Байдене.

Как заявили 43% опрошенных, обращение Трампа с документами "вызывало более серьезную озабоченность". 20% американцев считают, что действия Байдена с документами являются более серьезным нарушением.

30% сказали, что оба президента провинились одинаково.

Опрос проводился с 20 по 21 января 2023 года на английском и испанском языках среди случайной выборки из 532 взрослых. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.

Опрос был проведен до субботнего сообщения о том, что следователи Министерства юстиции обнаружили дополнительные секретные документы после согласованного ФБР обыска в доме Байдена в Делавэре.

Скандал с секретными документами вокруг Байдена разогрелся после того, как они были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.