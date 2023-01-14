У Байдена дома нашли еще несколько секретных документов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Работающие на президента США Джо Байдена юристы нашил в его частной резиденции еще несколько хранившихся ненадлежащим образом секретных документов, сообщили в субботу в Белом доме.

Специальный советник президента Ричард Саубер пояснил, что сначала юристы обнаружили одну страницу с грифом "секретно" в доме Байдена в штате Делавэр. Об этой находке ранее на этой неделе сообщали представители Белого дома.

Однако так как юристы не имели разрешения на работу с такими документами, они сообщили о своей находке в Минюст США. "Когда я передавал эту страницу сопровождавшим меня сотрудникам Минюста, мы нашли еще пять страниц. Таким образом, в общей сложности, у нас теперь - шесть страниц", - цитируют американские СМИ слова Саубера.

В общей сложности, секретные документы удалось обнаружить на трех локациях: сначала, еще в ноябре 2022 года, юристы нашли около десяти документов в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне. В декабре документы нашли в личном гараже президента США. Теперь секретные документы найдены и в его личной резиденции.

Считается, что все найденные документы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом США. СМИ об этой истории стало известно на сразу, а только в январе.

Генпрокурор США Меррик Гарланд поручил Джону Лошу, прокурору Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов у Байдена. Отмечается, что Лош был назначен прокурором в 2017 году при бывшем президенте США Дональде Трампе.

Данное расследование вызывает повышенный интерес в США, в частности, потому что ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли политического оппонента Байдена - бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск в его резиденции во Флориде, а оппоненты Трампа призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.