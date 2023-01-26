Вице-премьер Молдавии и российский посол выступили за переговоры с Приднестровьем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян и посол России в Молдавии Олег Васнецов обсудили вопросы приднестровского урегулирования и отметили необходимость очередной встречи представителей Кишинева и Тирасполя.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике приднестровского урегулирования с учетом динамики региональной ситуации. Собеседники отметили важность сохранения формата "5+2" в качестве безальтернативной многосторонней диалоговой площадки. Стороны сошлись во мнении о необходимости проведения очередной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя, которая способна придать положительный импульс переговорному процессу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского посольства в Молдавии.

Серебрян подчеркнул намерение Кишинева найти мирное решение приднестровского вопроса в рамках суверенитета и территориальной целостности Молдавии, сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции.

"Серебрян и Васнецов обменялись мнениями о переговорах между Кишиневом и Тирасполем, наметив во второй половине февраля новую рабочую встречу политических представителей", - отмечается в сообщении.

В начале 2022 года председательство Польши в ОБСЕ планировало созвать в Варшаве раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Однако встреча была отменена из-за ситуации на Украине.