Грузия выразила готовность обсудить с Россией вопрос о возобновлении авиасообщения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что восстановление авиасообщения между странами зависит от российской стороны и может быть рассмотрено в рабочем порядке.

"Решение о приостановке прямых авиарейсов между нашими странами было принято российской стороной. Наша позиция заключается в том, что если российская сторона готова, имеет желание и волю возобновить авиасообщение, то этому ничего не мешает. Мы готовы обсуждать этот вопрос, помешать его решению может только пандемия коронавируса", - заявил в пятницу грузинским СМИ Абашидзе.

Он считает необоснованными заявления российской стороны, что в Грузии нет гарантий безопасности для российских туристов.

"Что касается обвинений с российской стороны, что якобы у российских граждан и российских туристов есть какие-то проблемы с безопасностью в Грузии, мы не раз заявляли, что таких проблем нет. В отношении обвинений в антироссийской риторике в Грузии, то мы не можем никому запретить высказывать свою критическую позицию, тем более, что у такой позиции есть основания", - сказал Абашидзе.

Ранее в пятницу МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщил, что Москва хочет нормализации отношений с Грузией, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".