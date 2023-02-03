Блинкен сообщил МИД КНР о готовности к визиту в Китай, как только это станет возможным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Пекин, что будет готов приехать на переговоры, когда такой визит, с точки зрения Вашингтона, снова станет возможным, сообщает в пятницу госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул, что США готовы к дипломатическим контактам и к поддержанию каналов связи. Он заявил, что будет готов посетить Пекин, когда условия будут к этому располагать", - говорится в пресс-релизе Госдепартамента по итогам телефонного разговора Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Блинкен также заявил, что приоритетом для США является уход китайского аэростата из американского воздушного пространства.

"Я все еще планирую посетить Китай, когда ситуация это позволит. Но сейчас приоритет - это чтобы аэростат покинул нашу территорию", - сказал он.

"Это то, что для нас сейчас на первом месте", - добавил Блинкен.

Изначально планировалось, что Блинкен проведет переговоры в Китае 5-6 февраля. В пятницу американская сторона решила перенести визит на более поздний срок в связи с инцидентом с замеченным над территорией США китайским аэростатом.

В пятницу в МИД Китая заявили, что аэростат является гражданским воздушным судном, использующимся в научных целях, и в воздушное пространство США он попал случайно. Однако представитель Пентагона Патрик Райдер во время пятничного брифинга отверг утверждения Китая о том, что аэростат не используется разведкой.