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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Республиканцы недовольны администрацией Байдена в ситуации с китайским аэростатом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты Палаты представителей Конгресса недовольны тем, как администрация президента Джо Байдена справляется с ситуацией с китайским аэростатом, который, по утверждению МИД КНР, является гражданским воздушным судном, сообщают американские СМИ.

Бывший президент США Дональд Трамп написал в соцсетях: "Сбейте этот шар". С ним согласна член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

"Комитет Палаты представителей США по внутренней безопасности - равноправная ветвь правительства - не должен узнавать о китайском шпионском аэростате над Монтаной из новостей", - заявил Fox News Digital глава комитета республиканец Марк Грин. По его словам, администрация Байдена не смогла вовремя оповестить комитет о происшествии, и она должна объяснить такое поведение.

В основном Байдена критикуют конгрессмены-республиканцы.

Сенатор от Монтаны демократ Джон Тестер заявил, что находится в контакте с Пентагоном, однако пока что-то говорить сложно из-за недостатка деталей, передает CNBC.

"Мы все еще ждем реальных ответов на вопрос о том, как это произошло, и какие шаги администрация предприняла, чтобы защитить страну", - заявил он, отметив, что не успокоится, пока не получит эти ответы.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти ранее потребовал провести специальный брифинг для "банды восьми" - так в США называют группу законодателей, состоящую из лидеров двух партий палаты представителей и сената, а также членов комитетов по разведке.

3 февраля в МИД Китая заявили, что аэростат является гражданским воздушным судном, использующемся в научных целях, и в воздушное пространство США он попал случайно. Однако представитель Пентагона Патрик Райдер во время пятничного брифинга отверг утверждения Пекина о том, что аэростат не используется разведкой.

Райдер также заявил, что сейчас аэростат находится уже над центральной частью США и продолжает двигаться на восток.

В связи с этим инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, запланированный на 5-6 февраля. Bloomberg отмечает, что в администрации США пока не определили, когда в итоге состоится этот визит. Источники агентства сказали, что новые даты выберут, "когда для этого будут подходящие условия".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".

Канада США Пентагон Республиканская партия Конгресс Энтони Блинкен Дональд Трамп Марджори Тейлор Грин
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