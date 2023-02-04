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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Что случилось этой ночью: суббота, 4 февраля

Введение ограничения цен на нефтепродукты из РФ, новый пакет военной помощи США для Украины, расширение антироссийских санкций со стороны Канады

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля. Потолок в $100 за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в $45 - на более дешевые. Такие же ограничения были согласованы ЕС со странами G7.

- Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд. В частности, США намерены передать ракеты c бомбами GLSDB, артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, противотанковое вооружение и бронетранспортеры.

- Канада ввела санкции против 38 физлиц и 16 юрлиц из России. Оттава считает их ответственными за дезинформацию и пропаганду.

- Франция и Италия передадут Украине систему ПВО SAMP-T. Киев получит это вооружение весной 2023 года. Французские СМИ отмечают, что речь идет о первой поставке европейской системы ПВО большого радиуса действия на Украину.

- Блинкен сообщил МИД КНР о готовности к визиту в Китай, как только это станет возможным. Он добавил, что приоритетом для США является уход китайского аэростата из американского воздушного пространства.

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