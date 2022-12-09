МИД РФ ввел запрет на въезд для 200 граждан Канады

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ объявил о закрытии въезда на территорию России 200 граждан Канады в качестве ответной меры на введенные канадской стороной санкции в отношении российских граждан.

"В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в пятницу.

В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, сотрудники правоохранительных органов, представители экспертных кругов, а также активисты ряда структур и организаций.