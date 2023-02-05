Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Перехват китайского аэростата у атлантического побережья США в субботу был осуществлен с помощью американских истребителей пятого поколения F-22, поднявшихся с авиабазы Лэнгли (штат Вирджиния), сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным собеседников телеканала, с борта одного из них была запущена ракета AIM-9X, которая сбила аэростат.

Президент США в субботу заявил, что операция по перехвату китайского аэростата над территорией США, который, как считает Пентагон, был разведывательным, проведена успешно.

"В среду, когда я получил данные об аэростате, я приказал Пентагону как можно скорее его сбить", - сказал глава Белого дома репортерам.

"Они решили, что, чтобы не причинить никому вреда на земле, лучше это сделать, когда он будет над водой... в пределах 12-ти мильной зоны", - отметил Байден.

Президент США добавил, что военные "успешно уничтожили его, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это осуществили".

За последние несколько дней китайский аэростат пролетел над всей территорией США с северо-запада до юго-востока страны и был сбит у побережья штата Южная Каролина.

Телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что в районе его падения в Атлантике были проведены поиски его обломков.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

Что случилось этой ночью: суббота, 4 февраля

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Кандидаты в президенты Кипра завершили предвыборные кампании

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

Канада ввела санкции против 38 физлиц и 16 юрлиц из России

Военная операция на Украине

Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });