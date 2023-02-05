Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Перехват китайского аэростата у атлантического побережья США в субботу был осуществлен с помощью американских истребителей пятого поколения F-22, поднявшихся с авиабазы Лэнгли (штат Вирджиния), сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным собеседников телеканала, с борта одного из них была запущена ракета AIM-9X, которая сбила аэростат.

Президент США в субботу заявил, что операция по перехвату китайского аэростата над территорией США, который, как считает Пентагон, был разведывательным, проведена успешно.

"В среду, когда я получил данные об аэростате, я приказал Пентагону как можно скорее его сбить", - сказал глава Белого дома репортерам.

"Они решили, что, чтобы не причинить никому вреда на земле, лучше это сделать, когда он будет над водой... в пределах 12-ти мильной зоны", - отметил Байден.

Президент США добавил, что военные "успешно уничтожили его, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это осуществили".

За последние несколько дней китайский аэростат пролетел над всей территорией США с северо-запада до юго-востока страны и был сбит у побережья штата Южная Каролина.

Телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что в районе его падения в Атлантике были проведены поиски его обломков.