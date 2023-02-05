Сбор обломков сбитого США китайского аэростата продлится несколько дней

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Поиск обломков сбитого в субботу вблизи американского атлантического побережья китайского аэростата займет несколько дней, сообщила в воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на представителей Минобороны США.

На месте находятся корабли ВМФ и береговой охраны. Водолазы ВМС пытаются извлечь обломки из воды.

По имеющимся данным, поисковые работы ведутся в шести милях (примерно 9,7 км) от побережья штата Южная Каролина, где американские истребители сбили китайский аэростат. Его обломки упали в прибрежном районе, где глубина составляет всего около 15,5 метров.

В дальнейшем Пентагон передаст обломки для изучения различным федеральным разведывательным и правоохранительным органам, отметило издание.

При этом американские военные считают, что аэростат не мог принести большой пользы Китаю, когда пролетал над военными объектами в штате Монтана, так как аналогичный объем данных можно получить и со спутников-шпионов.

В субботу президент США Джо Байден сообщил об успешном перехвате китайского аэростата у атлантического побережья США, который в течение нескольких дней пролетел через всю страну с северо-запада на юго-восток. Аэростат был сбит в ходе операции американских истребителей пятого поколения F-22, поднявшихся с авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния.

По данным Пентагона, китайский аэростат был замечен еще 28 января. Он пролетел над Аляской и западом Канады, перед тем как вновь войти в воздушное пространство США на северо-западе страны.

Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат. В МИД КНР заявляли, что это гражданское воздушное судно, попавшее в Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств. Там отметили, что и в самом Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.