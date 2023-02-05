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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат, сообщил МИД КНР.

"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств.

При этом, напоминает МИД Китая, в Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.

Тем не менее, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику", отмечается в сообщении.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры", - подчеркнул китайский МИД.

Как сообщалось, американские военные сбили китайский аэростат, который ранее был обнаружен над территорией США. Аэростат за несколько дней пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток, в том числе над штатом Монтана, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является гражданским воздушным судном, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в американское воздушное пространство. В Китае попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.

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