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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 февраля

Конец китайского аэростата, крушение поезда в США, Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские ВВС сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины. В данный момент ведутся поиски его обломков в Атлантическом океане.

- Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом. КНР настаивает, что аппарат был гражданским.

- Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере. Главный бой турнира Bellator 290 состоялся в Лос-Анджелесе.

- В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами. Произошел пожар.

- У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно. Ведутся поиски девяти членов экипажа.

- Нетаньяху не исключил возможности поставок вооружений Украине. По его словам, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".

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