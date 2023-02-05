Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 февраля

Конец китайского аэростата, крушение поезда в США, Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские ВВС сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины. В данный момент ведутся поиски его обломков в Атлантическом океане.

- Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом. КНР настаивает, что аппарат был гражданским.

- Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере. Главный бой турнира Bellator 290 состоялся в Лос-Анджелесе.

- В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами. Произошел пожар.

- У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно. Ведутся поиски девяти членов экипажа.

- Нетаньяху не исключил возможности поставок вооружений Украине. По его словам, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".