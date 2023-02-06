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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 200

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 200
Последствия ночного землетрясения в Шанлыурфе, Турция
Фото: Rauf Maltas/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Турции, по предварительным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли не менее 76 человек в семи провинциях, передает АР со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям. В Сирии в общей сложности погибли еще не менее 119 человек.

Данные о погибших в Сирии АР приводит со ссылкой на Минздрав, который сообщил о 99 жертвах землетрясения на территориях, подконтрольных правительству. Еще 20 человек погибли на территориях, которые контролируют повстанцы.

Таким образом, АР насчитало пока всего 195 погибших. В Турции травмы получили 440 человек. В Сирии - 334.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и сопровождалось мощными афтершоками. По данным Геологической службы США, эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 километрах от города Газиантепа, в 26 километрах от города Нурдаги и в 90 км от границы Сирии, земные колебания ощущались даже в Египте.

В Турции в девяти провинциях землетрясение разрушило дома. Пострадали в том числе провинции Кахраманмараш, Газиантеп, Диярбакыр, Малатья и Адана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в твиттере, что в пострадавшие регионы уже направлены спасатели. Он выразил надежду, что стране удастся пережить это бедствие с минимальными потерями и как можно быстрее.

Турция Сирия Диярбакыр Газиантеп Малатья Кахраманмараш
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