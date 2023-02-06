Премьер Норвегии предложил выделить Украине $7,3 млрд за пять лет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (примерно $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине, пишет The Local.

"Мы предлагаем, чтобы Норвегия сделала долгосрочный вклад в помощь Украине. Мы предлагаем 15 млрд крон каждый год Украине в течение пяти лет, то есть 75 млрд крон в сумме ($7,3 млрд)", - сказал премьер.

По его словам, планируется, что в течение первого года половина этих денег уйдет на гуманитарную помощь, а вторая половина - на помощь в военной сфере. Чтобы этот план реализовался, его должно одобрить большинство в парламенте.

The Local отмечает, что гарантий того, что депутаты утвердят это предложение в его нынешнем виде, нет, так как у правительства нет большинства в парламенте: для одобрения законов находящиеся у власти левоцентристы каждый раз должны получать поддержку хотя бы части оппозиции.