Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум в понедельник подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд крон ($195,2 млн по текущему курсу) на закупку предстоящей зимой природного газа.

Согласно сообщению на сайте норвежского правительства, финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). От имени банка соглашение подписал в понедельник в Осло его первый вице-президент Юрген Ригтеринк.

"Украина обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке природного газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером в закупках газа. Важно направлять поддержку через авторитетную международную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - сказал министр финансов, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что формальным получателем газа на Украине будет НАК "Нафтогаз Украины". Платежи будут проводиться напрямую европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и будут выставлять счета за поставленный ими объем.