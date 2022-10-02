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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь артиллерийскими орудиями, сообщила в воскресенье Le Figaro.

В частности, отмечает газета, украинским вооруженным силам скоро будут поставлены от шести до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

По данным газеты, это будут орудия не из арсенала армии Франции, а ранее заказанные для датских вооруженных сил. Принято решение поставить их Украине. Le Figaro напоминает, что Франция до этого уже направила на Украину около 20 САУ "Цезарь".

Издание также пишет, что Германия, Дания и Норвегия, поставят Украине в 2023 году 16 самоходных артиллерийских установок.

Ранее в воскресенье телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт сообщил, что Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 САУ Zuzana 2 для Украины. По данным немецких СМИ, сумма этого контракта - 93 млн евро.

Германия Дания Норвегия Франция Украина
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