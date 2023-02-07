Китай пообещал защищать свои права и интересы в ситуации с аэростатом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине заявили, что намерены решительно защищать свои права и интересы в ситуации со сбитым США китайским аэростатом, сообщает во вторник Associated Press.

"Этот аэростат не принадлежит США. Власти Китая продолжат решительно защищать свои права и интересы", - заявила представитель МИД Мао Нин.

На вопрос о том, хотят ли в Китае, чтобы США вернули остатки аэростата, она ответила, что он "принадлежит Китаю".

Мао Нин повторила, что аэростат не нес никакой угрозы США и попал в воздушное пространство страны случайно. Она раскритиковала США за слишком резкую, по мнению Пекина, реакцию на появление этого летательного аппарата в своем воздушном пространстве.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, и что он сбился с курса и попал в воздушное пространство США, в связи с чем в Китае попросили прощения. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат. К миссии привлекли несколько истребителей и самолеты-топливозаправщики, цель в итоге поразил истребитель F-22 при помощи ракеты AIM-9X.