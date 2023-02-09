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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают меры против организаций в КНР, которые, по мнению Вашингтона, причастны к полету китайского аэростата над американской территорией. Об этом сообщает в четверг Politico со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепа.

"Администрация президента Джо Байдена выяснит, как можно наказать те китайские организации, которые участвовали в отправке аэростата для разведки над США, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепа", - пишет издание.

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При этом источник утверждал, что аэростат, обнаруженный в небе над США, был лишь частью более масштабной разведывательной программы КНР, в фокусе внимания которой – свыше 40 стран на пяти континентах. Он отметил, что Народно-освободительная армия Китая часто использует аэростаты для разведки, а производитель аэростатов напрямую связан с военными КНР.

По его словам, американские высотные самолеты-разведчики Lockheed U-2 при наблюдении за аэростатом обнаружили, что он может вести радиоэлектронную разведку, и что на нем есть радар, вероятно, способный собирать и передавать информацию о расположении каких-либо объектов. Также на аэростате находились солнечные батареи, способные обеспечивать работу этой аппаратуры.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин накануне заверял, что США с целью скрыть информацию от пролетающего аэростата маскировали "силы и средства стратегического назначения" и ограничивали перемещения, имеющие отношение к ним.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат. К миссии привлекли несколько истребителей и самолеты-топливозаправщики, цель в итоге поразил истребитель F-22 при помощи ракеты AIM-9X.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов. В свою очередь Пекин после того, как аэростат был сбит, заявил официальный протест и предупредил о возможных ответных мерах.

Позднее агентство EFE сообщило, что власти КНР отвергли предложение США о проведении переговоров на уровне министров обороны двух стран из-за решения Вашингтона сбить аэростат.

США Китай
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