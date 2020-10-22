МВД Грузии подтвердило освобождение заложников в Зугдиди

Полиция возле банка, в котором вооруженный мужчина удерживал заложников Фото: ТАСС/AP

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии подтвердило, что полиция освободила 43 заложника из здания "Банка Грузии" в городе Зугдиди.

Полиция продолжает искать вооруженного преступника, захватившего заложников в среду. По информации телеканала "Рустави-2", захватчик скрылся на полицейской машине с тремя заложниками. Его личность пока не удалось установить.

МВД призвало СМИ не распространять непроверенную информацию.

Местные СМИ сообщили со ссылкой на экспертов, что преступник был одет в военную форму и был вооружен автоматом и гранатой. Предположительно, он мог быть в прошлом военнослужащим или сотрудником одной из силовых структур. Они пришли к такому выводу из-за манеры поведения преступника, внешнего вида, правильно надетой военной формы и его умения обращаться с оружием.

Ранее телекомпания "Рустави-2" сообщила, что преступник, предположительно направляется к вертолету.

СМИ не исключают, что сотрудники правоохранительных органов передали преступнику взамен на освобождение заложников требуемую им денежную сумму.

Позже СМИ сообщили, что среди трех заложников, вместе с которыми напавший на банк мужчина покинул вечером территорию находится начальник полиции края Самегрело – Верхней Сванетии Авто Галдава.